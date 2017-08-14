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رئيس «السكك الحديدية» لـ«التحرير»: المسؤولية صعبة

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رئيس «السكك الحديدية» لـ«التحرير»: المسؤولية صعبة رئيس «السكك الحديدية» لـ«التحرير»: المسؤولية صعبة

التحرير

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أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية الجديد، أنه فوجئ بقرار وزير النقل بشأن ندبه لتولي رئاسة الهيئة خلفا للواء مدحت شوشة الذي تقدم باستقالته، لافتًا إلى أنه يجلس حاليا مع رئيس الهيئة السابق وقيادات الهيئة لتقديم التهنئة له على ما قدمه للسكك الحديدية خلال فترة توليه المسئولية.

وأضاف في أول تصريح له لـ"التحرير": "المسؤولية صعبة وربنا يسترها".

وأصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم القرار رقم 485 لسنة 2017 بندب المهندس سيد إبراهيم محمد سالم، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة.

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تجدر الإشارة إلى أن المهندس سيد سالم قاربت مدة خدمته في الهيئة على الانتهاء، ومن المقرر أن يبلغ سن المعاش خلال العام المقبل، وهو ما يعني أن الوزير قام بتعيينه كفترة انتقالية لحين استقرار الأوضاع بعد الحوادث الأخيرة.

وأمس قُبلت استقالة اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة السابق على خلفية الحوادث المتكررة خلال اليومين الماضيين.

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التحرير

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