طلعت زين.. «عم آدم» صاحب «مكارينا» الذي هزمه السرطان

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ملخص اشتهر الفنان طلعت زين بدور "عم آدم" في فيلم "أفريكانو".

"مكارينا" واحدة من الأغنيات المفضلة للكثيرين من جيل التسعينات، والتي وصلت إلينا بفضل الفنان الراحل "طلعت زين" الذي ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم كرقصة أطلق عليها اسم "مكارينا" وغناها بعد أن قام بتعريبها الشاعر "عادل عمر"، فأصبحت واحدة من إنجازاته الهامة على مدار مشواره الفني.

محمد طلعت محمود زين، هو الاسم الكامل للفنان الأسمر، والذي يعتقد الكثيرون أنه من مواليد النوبة بسبب لونه الأسمر، ولكنه من مواليد مدينة الأسكندرية، ولد في 21 فبراير عام 1955، واكتسب حب الموسيقى من والده وأمه العاشقين لها، وخاصة الموسيقى الغربية.

بدأ حياته الفنية في السبعينات، حيث شارك كعازفًا في فرقة "القطط الصغيرة"، وبعدها اتجه للغناء، وجاءت انطلاقته الفنية من أغنية "راجعين" للفنان عمرو دياب، رغم أن ظهوره بها كان متواضعًا، وانضم لعدد من الفرق الأجنبية، وفي عام 1985 عمل مغنيًا بمطعم ونادي ليلي يسمى "بيانو بيانو"، وكان النجم الأساسي له.

"عم آدم"، شخصية اشتهر بها الفنان طلعت زين بعد مشاركته في فيلم "أفريكانو" عام 2001، مع الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي، رغم أنه كان له مساهمات في أفلام سابقة، فكانت أولى مشاركاته في فيلم "أنياب" عام 1981، وظهر أيضًا في "لحم رخيص" و"جمال عبد الناصر" و"أحلام عمرنا" و"مرسيدس" و"الديلر" وغيره، وشارك أيضًا في مسرحية "شبورة" ومسلسل "الحاوي".

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"تيك تاك" كان الألبوم الغنائي الأشهر للفنان طلعت زين، وبالإضافة لـ"مكارينا"، بقي زين خالدًا في أذهان جمهوره بأغاني أخرى، هي "فاضل إيه" و"تيكي تا" و"العشق جنون" و"تعالى".

عانى الفنان طلعت زين لفترة طويلة من مرض سرطان الرئة، وألقى باللوم وقتها على نقابتي الموسيقيين والمهن التمثيلية لعدم الاهتمام به، رغم أنه تحمل نفقات علاجه كاملة، ووجه رسالة وقتها لهما قائلًا: "أنا لا أتسول منهم لإن الحمد لله الحالة "مستورة" ولكن على الاقل كنت أتمنى التكرم بالسؤال عني".

اكتشف الفنان طلعت زين مرضه بالصدفة، حيث كان مصابًا بنزلة برد وكحة شديدة، أعتقد أنها نتيجة تدخينه الكثير من السجائر؛ إلا أن حالته تدهورت واكتشف الأطباء إصابته بسرطان بالجهاز التنفسي كاملًا، وخضع للعلاج الكيماوي الذي أثر على شكله كثيرًا، وبعد إجراءه عملية بالرئة توفي بأزمة قلبية حادة في 14 أغسطس عام 2011، ولكنه حرص قبل وفاته بحضور حفل تخرج ابنه، وكان الظهور الأخير له.