تمشيط المنطقة الصحراوية بين الوادي الجديد وأسيوط للبحث عن إرهابيين هرابين

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كثفت قوات الأمن بمحافظة الوادي الجديد، عمليات التمشيط للمناطق الصحراوية الواقعة بين صحراء واحة الفرافرة، ومحافظة أسيوط، للبحث عن عناصر مسلحة مطلوبة، هربت عقب مواجهة مع قوات الأمن مساء أمس الأحد.

يأتي هذا في القوت الذي قدم فيه قطاع شمال الصعيد، دعمًا أمنيًا لمديرية أمن الوادي الجديد، من خلال مدرعات وسيارات دفع رباعي، بالإضافة إلى تشكيلات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، يفيد بورود بلاغ لشرطة الفرافرة، عن قيام 3 أشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة النارية، مستقلين سيارة نقل بمقطورة مسروقة باستيقاف سيارة ربع نقل وسرقتها من قائدها وإجباره على ترك السيارة.

وانتقلت قوات الشرطة، إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة النقل والمقطورة مسروقة من محافظة شمال سيناء وبمجرد اقتراب رجال الشرطة من موقع حادث سرقة السيارة الربع النقل، وأثناء تمشيط طريق "الفرافرة – ديروط"، وعند الكيلو 160 شاهد رجال الأمن أحد الأشخاص يظهر من خلف تبة جبلية ومختبئ خلفها، على بعد 200 متر من الطريق ويمسك بيده بسلاح ناري، وأطلق النيران منه.

وردت قوات الشرطة عليه وحدث انفجار كبير، وتبين أنه فجر نفسه وتحول جسده إلى أشلاء، وعثرت قوات الأمن على حقيبة بالقرب منه بداخلها بطاقة رقم قومي وجوار سفر باسم "عبدالله. م. س. أ" من مواليد 1990، حاصل على دبلوم ثانوي صناعي ومقيم بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين بالجيزة، فيما تجري عمليات البحث عن باقي العناصر الإرهابية الأخرى.