إصابة 3 سيدات في حريق منزل بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيبت ثلاث سيدات من أسرة واحدة، بحروق نارية متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين، في حريق منزل بسبب تسريب غاز البوتاجاز، ناحية عزبة الحما دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة طما بنشوب حريق بمنزل بناحية عزبة الحما دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق في الطابق الأول بمنزل مكون من أربعة طوابق، ملك "حمادة هاشم عليوة" 45 عامًا، تاجر خضروات، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن ذلك إصابة كلًا من "بدور هاشم عليوة" 28 عامًا، ربة منزل، "شقيقة مالك المنزل"، و"جمالات السيد عبدالرحمن" 60 عامًا، ربة منزل، "والدة مالك المنزل"، و"ولاء محمود السيد" 38 عامًا، ربة منزل، "زوجة مالك المنزل" بحروق نارية متفرقة في الجسم من الدرجة الأولى، وتم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

ورجحت التحريات، أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3377 إداري المركز لسنة 2017.