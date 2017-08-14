أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اليوم.. إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد

Google+ Print
اليوم.. إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد اليوم.. إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تجري ظهر اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة، قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2017 ـ 2018، وفقًا لما حدده عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خطابات رسمية إلى أندية الدوري الممتاز، خلال الأيام الماضية، من أجل إرسال مندوبيها لحضور القرعة.

شاهد أيضا

وفاز الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري بلقب الموسم الأخير من المسابقة، بعدما تفوق على المقاصة الذي حل وصيفًا، وتأهل معه لدوري أبطال إفريقيا، في الموسم المقبل، بينما حل ثالثًا، ومن خلفه المصري البورسعيدي، وتأهلا لكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، حدد يوم 9 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة