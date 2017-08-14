اليوم.. إجراء قرعة الدوري للموسم الجديد

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تجري ظهر اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة، قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2017 ـ 2018، وفقًا لما حدده عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خطابات رسمية إلى أندية الدوري الممتاز، خلال الأيام الماضية، من أجل إرسال مندوبيها لحضور القرعة.

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وفاز الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري بلقب الموسم الأخير من المسابقة، بعدما تفوق على المقاصة الذي حل وصيفًا، وتأهل معه لدوري أبطال إفريقيا، في الموسم المقبل، بينما حل الزمالك ثالثًا، ومن خلفه المصري البورسعيدي، وتأهلا لكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، حدد يوم 9 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.