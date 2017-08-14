الزراعة: استيراد 41 ألف رأس ماشية و48 ألف طن دواجن وأسماك استعدادًا لعيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

ذكرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن الوزارة استوردت من الخارج 41 ألف و588 رأس من العجول والجمال الحية، و48 ألف طن من الدواجن والأسماك، و39 ألف و185 طن من اللحوم المجمدة والألبان ومنتجاتهما خلال الشهر الماضي، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وضمان توفير اللحوم ومنتجاتها للمواطنين.

وأوضح بيان صادر لوزارة الزراعة، أنه تم الموافقة على استيراد 21 ألف و260 رأس من العجول الحية المعدة للذبيح الفوري، و20 ألف و328 رأس من الجمال الحية، فضلاً عن 27 ألف طن من الدواجن الحية، و21 ألف طن من الأسماك، كذلك إجمالي ما تم الموافقة على استيراده من اللحوم البقرية المشفاه المجمدة بلغ 11 ألف طن، كذلك 12 ألف طن من اللحوم الجاموسى المشفاة المجمدة، و88 طن من البتلو المجمد، فضلًا عن ما يقرب من 7 آلاف طن من الكبدة والكلاوي والقلوب المجمدة، و97 طن من لحوم الضأن المجمدة، لافتاً إلى أنه تم الموافقة أيضًا على استيراد حوالي 9 آلاف طن من الألبان ومنتجاتها.

وقال عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تكثيف إعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، لتنويع مصادر استيراد اللحوم ومنتجاتها، لافتًا إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد يمنع تسرب أية أمراض إلى الداخل، حيث تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة للوزارة على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد عمليات الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد.

وأشار وزير الزراعة، إلى حرص الوزارة على توفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، لافتًا إلى أن دور الوزارة في هذا الشأن يتمثل في تلقي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطلبات من الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر الصحي لمتابعة الطلبات وفقا لإجراءات الحجر البيطري، حيث يتم ايفاد اللجان لفحص الحيوانات وحجرها في بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوما وبعد وصولها إلى الموانئ المصرية يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذري والتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفوري لها.