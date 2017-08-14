أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأثنين 14/8/2017 في مصر

شيماء مصطفى

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية ارتفاع جديد خلال تعاملاتها الأخيرة حيث ارتفعت أسعار الدواجن بمقدار 3 جنيه وذلك بالنسبة إلى سعر الكيلو الواحد بالأسواق المحلية بجميع المحافظات المصرية ليكون بهذا قد ارتفع سعر الدواجن بعد أن قد أعلنت الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين عن عدم وجود أي ارتفاع علي الدواجن بعد أن توجه المصريين إلى شراء اللحوم الحمراء وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وسط توقعات البعض بخفض أسعار الدواجن لتأتي تعاملات السوق مخالفة لما جرى وما توقعه الخبراء والمسؤولين، كما أعلن رئيس الشعبة ارتفاع سعر كيلو الدواجن في مصر بمقدار 3 جنيه للمستهلك في آخر تعاملاته بالأسواق.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين 14/8/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 170 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 160 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

أسعار الدجاج الاثنين 14/8/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 45 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 48 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 37 جنيه.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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