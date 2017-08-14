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الإسكان: الاتفاق على صرف 443 مليون جنيه تعويضات لأهالي مثلث ماسبيرو

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مصراوي Masrawy

الإسكان: الاتفاق على صرف 443 مليون جنيه تعويضات لأهالي مثلث ماسبيرو

10:28 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

الإسكان: الاتفاق على صرف 443 مليون جنيه تعويضات لأهالي مثلث ماسبيرو

الاتفاق على صرف تعويضات لأهالي مثلث ماسبيرو

كتبت- ندى الخولي:

شهد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، وأحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، توقيع ملحق اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة القاهرة، بشأن التعويضات المادية لشاغلي الوحدات السكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق بمحافظة القاهرة، وتم التوقيع بين كل من خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محاظة القاهرة، مفوضاً من المحافظ.

وقال صديق، إن الملحق يهدف إلى توفير التعويض النقدي لشاغلي منطقة مثلث ماسبيرو الراغبين في استيدائه كأحد بدائل التعويض المطروحة للتعامل مع شاغلي الوحدات الواقعة بالمنطقة حسب عدد الغرف، وما انتهت إليه لجنة تسيير أعمال مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من تقرير المقابل النقدي للشاغلين

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أنه تم الاتفاق على أن تنصب بنود هذا الملحق على توفير التعويضات النقدية لشاغلي منطقة مثلث ماسبيرو بعد مراجعة كشوف المستحقين من قبل الإدارات المختصة بمحافظة القاهرة، حسب الرغبات التي تم التوقيع عليها من قبل الشاغلين، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون 119 لسنة2008 واللائحة التنفيذية.

وأوضح صديق، أن مسئولية صندوق تطوير المناطق العشوائية، تتمثل في تمويل إجمالي التعويضات النقدية اللازمة لشاغلي منطقة مثلث ماسبيرو، وفق المتاح والمدرج بموازنة الصندوق لهذا الغرض بقيمة إجمالية 443.360 مليون جنيه، يتم توفيرها على 3 دفعات، كالتالي: الأولى وقدرها 200 مليون جنيه، والثانية وقدرها 150 مليون جنيه، والثالثة وقدرها 93.360 مليون جنيه.

"بينما تلتزم محافظة القاهرة بصرف قيمة التمويل المتاح من الصندوق في الغرض المخصص لأجله مع الالتزام بكافة ما تقضي به القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، كما تلتزم المحافظة بتسوية جميع دفعات التمويل المتاحة من الصندوق بناء على كشوف المستحقين المعتمدة من اللجان المختصة"، بحسب صديق.

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