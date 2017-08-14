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الأمن اللبناني يوقف 3 سوريين ولبناني لانتمائهم لداعش

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مصراوي Masrawy

الأمن اللبناني يوقف 3 سوريين ولبناني لانتمائهم لداعش

10:33 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

الأمن اللبناني يوقف 3 سوريين ولبناني لانتمائهم لداعش

القوى الأمنية اللبنانية

بيروت (د ب أ)
أوقفت القوى الأمنية اللبنانية ثلاثة سوريين ولبناني في منطقة وادي خالد شمال البلاد لانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم الإثنين إن ذلك يأتي في إطار متابعة الخلايا الإرهابية المرتبطة بتنظيم "داعش" من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

واعترف الموقوفون ، بحسب البيان بالالتحاق بـ "داعش" من خلال تهريب تعمل لصالح التنظيم بين وادي خالد وكافة المحافظات السورية.

وأضاف البيان أن الموقوفين أودعوا "القضاء العسكري المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة".

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.

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