الحلقة (12) من "العراف": عادل إمام يهرب من الأمن قبل إلقاء القبض عليه

كتب : الوطن منذ 22 دقيقة

يلتقي عادل إمام، في أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل العراف بنجله "سيد" الذي يؤدي دوره أحمد فلوكس ويقوم بتسديد كافة الديون عليه، بينما يهرب إمام من قوات الشرطة بقيادة اللواء سامح قبل إلقاء القبض عليه.

ويواصل سيد في أحداث الحلقة تذكر الماضي الذي مر به، وكيف عاش بعيدا عن والده.

ويرسل عادل إمام للواء سامح الذي يؤدي دوره الفنان حسين فهمي باقة من الورد بعد فشله في إلقاء القبض عليه، كتب فيها "ألف مبروك رجوعك للخدمة"، وتنتهي أحداث الحلقة بظهور"قمر" ابنة عادل إمام في المنصوة والتي يقترب موعد زفافها.