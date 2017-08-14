مقاتلو "سرايا أهل الشام" ولاجئون سوريون يغادرون عرسال اللبنانية

بيروت ( د ب أ)

بدأ مقاتلو "سرايا أهل الشام" والمئات من العائلات السورية اللاجئة في مخيمات عرسال شمال لبنان اليوم الاثنين في المغادرة الى بلدة الرحيبة، 50 كم شمال شرق العاصمة دمشق.

وانطلقت الحافلات الّتي تقل عناصر "سرايا الشام" وعائلاتهم من شرق عرسال اللبنانية باتجاه فليطا السورية، ومنها إلى الرحيبة بالقلمون الشرقي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن ذلك جاء بعد إنجاز الإجراءات اللازمة والصعود إلى الحافلات مع الأمتعة والأسلحة الفردية .

وحسب الوكالة، تواكب سيارات الصليب الأحمر القافلة ضمن جرود عرسال وحتى فليطا السورية، حيث يتجه مسلحو السرايا مع ذويهم باتجاه الرحيبة والآخرون الراغبون بتسوية أوضاعهم إلى عسال الورد.

وتقول وسائل إعلام لبنانية إن قافلة الحافلات التي انطلقت من شرق عرسال عددها 40 حافلة إضافة إلى 14 سيارة للصليب الأحمر.

وكان قائد عسكري في سرايا اهل الشام التابع للجيش السوري الحر قال يوم الجمعة الماضي إن "350 مسلحاً من مقاتلي سرايا أهل الشام مع اسلحتهم الفردية، إضافة الى 3124 شخصاً مدني سيغادرون مخيمات عرسال اللبنانية إلى مدينة الرحيبة في القلمون ".