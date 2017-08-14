دراسة: تربط بين تقلبات ضغط الدم والخرف

صحة الأوعية الدموية والقلب ترتبط إرتباطاً وثيقاً بصحة المخ، والخرف هو أحد الأمراض التي يعاني منها كبار السن، فما هي العلاقة بين تقلبات ضغط الدم و إمكانية التعرض للإصابة بمرض الخرف؟

أظهرت دراسة يابانية أن الأشخاص الذين يعانون من تقلبات ضغط الدم بصفة يومية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بهؤلاء الذين لديهم ضغط دم ثابت .

وقال الطبيب "تومويوكي أوهارا" كبير الباحثين في الدراسة، أن الدراسة تظهر أن الزيادة اليومية في تقلبات ضغط الدم مرتبطة كثيرا بالخرف والخرف الوعائي ومرض الزهايمر.

وكان الباحثون قد فحصوا بيانات شهر من القراءة اليومية لضغط الدم في المنزل للمشاركين في الدراسة والبالغ عددهم 1674 شخص بالغ.

الأسباب في الإصابة بالخرف ليست واضحة في تلك الدراسة ولكن "أوهارا" أرجع بعضها إلى التغيرات التي قد يحدثها تقلب ضغط الدم في بنية ووظائف الدماغ والتي قد يكون لها دور في الإصابة بالخرف. وقد يكون قياس ضغط الدم في المنزل أكثر مصداقية بالمقارنة مع الفحص في عيادة الطبيب لأن التوتر أو القلق قد يجعلان المريض يسجل قراءات أعلى في العيادة منه في المنزل وهو ما يعرف بتأثير المعطف الأبيض.

ولإبعاد شبح الخرف ينصح الطبيب "كوستانتينو إيادكولا" مدير معهد أبحاث المخ والعقل في نيويورك بالحفاظ على نظام الأوعية الدموية والقلب حيث ترتبط ترتبط بصحة المخ.

ويقول أنه حتى إذا كانت الإجراءات للحد من تقلبات ضغط الدم غير متوفرة حاليا فإن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام من خلال تغيير نمط الحياة كالتحول إلى الأكل الصحي وممارسة الرياضة وغيرها والحد من عوامل الخطر كالسكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة وغيرها لا يزال من أقوى الطرق للتقليل من التعرض للإصابة بالخرف.