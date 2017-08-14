سحر نصر ومميش يناقشان خطة الاستثمار لموانئ دبى العالمية

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الإثنين، خلال زيارتها إلى الإسماعيلية.

وذكر بيان أصدرته الوزارة أن مميش عرض على الوزيرة، الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبى العالمية، لتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال إنشاء مناطق متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك متابعة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء تنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقت.

وناقش الجانبان، ترتيبات القيام بجولة خارجية مشتركة تشمل فيتنام وسنغافورة، خلال أغسطس الجاري، لجذب المستثمرين.

وقالت وزيرة الاستثمار إن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لإقامة عدد من المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.

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وأضافت أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تقدمها، من ضمن الخطوات الفعالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.

وذكر مميش أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب توفير مناخ استثماري مدعوما ببنية تشريعية، تضمن تحقيق مصالح الدولة وتصب في صالح المستثمر، لافتا إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد.

وأوضح أن تنمية سيناء الوسيلة المثلى للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، واستعرض التطورات المتعلقة بمشروعات التنمية وفرص الاستثمار المتاحة وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين.