الحلقة (12) من "لعبة الموت": كريم يذهب إلى شرم الشيخ

كتب : الوطن منذ 21 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر، من مسلسل "لعبة الموت"، بطولة سيرين عبدالنور، بموافقة شهرزاد على عرض جبران بالدخول في حياة عاصم لإخراجه من الحالة النفسية التى يمر بها بعد انتحار نايا.

وينشب شجار بين كل من نايا وكريم بسبب تصرفات كريم معها، بينما تكتشف نهى سفر كريم مرة أخرى إلى شرم الشيخ.

وتتقابل شهرزاد مع عاصم، والتي تعرض عليه أن يعملا سويا ويقبل عاصم ذلك، بينما ترى نايا عاصم في حلمها وهو يتهمها بالخيانة فتردد بعض الكلمات أثناء وجود كريم في الغرفة.

وتنتهي أحداث الحقلة بزيارة عاصم لـ"شهرزاد"، في منزلها بصبحة جبران.