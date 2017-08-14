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مدير أمن الجيزة يداهم مصنع منتجات لحوم "فاسدة" بالطالبية

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الجيزة يداهم مصنع منتجات لحوم "فاسدة" بالطالبية

10:08 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

مصنع منتجات اللحوم الفاسدة

كتب - محمد شعبان:

على مدار 3 أيام، شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة بمنطقة الطالبية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بإعادة الانضباط للشارع المصري، وإزالة كافة التعديات.

وأثناء تواجد الحملة بشارع العشرين، وردت معلومات لضباط المباحث أن مالك مصنع غير مرخص لمنتجات اللحوم، يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية، وفرمها وطرحها بالأسواق بتاريخ صلاحية جديد.

وعلى الفور، توجه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى مقر المصنع على رأس قوة أمنية، وداهم المصنع، وتمكن من ضبط المدير المسؤول، ونحو طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حسب تقرير مفتش الصحة ولجنة الطب البيطري المرافقة للحملة.

وأشاد الأهالي بجهود الحملة برئاسة اللواء هشام العراقي، الذي حرص على مصافحة عدد من قاطني المنطقة، والاستماع إلى مطالبهم، موجها مساعديه بالعمل على حل كافة الشكاوى.

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