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بالصور.. لون أظافرك دليل إصابتك بهذه الأمراض

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مصراوي Masrawy

بالصور.. لون أظافرك دليل إصابتك بهذه الأمراض

10:00 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

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خبيرة التجميل مريم يوسف: هكذا تستعيدي لون بشرتك الطبيعي بعد المصيف

الألبوم التالى

خبيرة التجميل مريم يوسف: هكذا تستعيدي لون بشرتك الطبيعي بعد المصيف

كتب - هشام عواض:

الاهتمام بالأظافر وشكلها ونظافتها شئ هام جدًا خاصة للفتيات، حيث تعتبر من أشكال الجمال والأناقة لها، إلا أنها مرآه تعكس بعض الأمراض في حالة اذا تغير لونها.

وأوضح الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، الأشكال المختلفة التي قد تمر بها الأظافر، حيث أن كل لون وشكل تصاب به يعبر عن حالة صحية معينة، وهي:

- اللون الأبيض
في بعض الأوقات قد تصاب الأظافر بالبياض، وهذا يشير إلى الإصابة بالأنيميا.

- الأخضر الزيتي
وهذا يدل على الإصابة بالفطريات.

- اللون الغامق
ويحدث هذا في كل الأظافر، ويدل على الإصابة بنوع من الأمراض الوراثية.

- الأسود
وهذا يحدث نتيجة "خبط" الإصبع أو الضغط على الظفر نتيجة غلق الباب عليه مثلًا، وهو ما يحدث تجمع دموي.

- الظفر السميك
في بعض الأحيان يزداد سمك الظفر ويدل هذا على الإصابة بالصدفية.

- اختفاء الأظافر
يعاني البعض من تآكل الأظافر واختفاءها، وهذا يشير على الإصابة بمرض وراثي.

 

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مصراوي Masrawy

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