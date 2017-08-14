وزير التنمية يفتتح معرض المنتجات بالفيوم (صور)

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وصل هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إلى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

وافتتح الشريف، أول معرض دائم لمصانع منطقة كوم أوشيم الصناعية، التي تضم منتجات مصنع سيلا للزيوت.

ويعقد الوزير لقاءً مع المستثمرين لمناقشة المشكلات التي تواجههم خلال عملهم، وذلك في قاعة المؤتمرات في المنطقة الصناعية، بحضور جمال سامي، محافظ الفيوم، والعميد محمد رياض، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم.

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ويحضر الوزير والمحافظ، عرضا لمخطط التنمية بالفيوم، خلال اللقاء الذي سيُعقد بجامعة الفيوم، وكذلك سيتفقد ويضع حجر أساس وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة بالمحافظة.







