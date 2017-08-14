50 مليون جنيه لتطوير مستشفى بورفؤاد العام في بورسعيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن بدء إخلاء المبنى الرئيسي لمستشفى بورفؤاد العام لتسليمه إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبدء أعمال التطوير خلال 12 شهر بتكلفة نحو 50 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح دكتور ياسر أبو زيد، مدير عام المستشفى، أنه سيتم تطوير المبنى بالكامل بما يتواكب مع الكود العالمي للمستشفيات و بأعلى معاير الجودة، وسيتضمن التطوير مضاعفة عدد الحضانات لتصبح 24 حضانة بدلصا من 12 فقط من أحدث الطرازات، وإنشاء وحدة كاملة للعناية المركزة للأطفال وتطوير وحدة الغسيل الكلوي، بجانب تزويد المستشفى بأحدث جهاز لجراحة العظام "سي ارم " بتكلفة تتخطى 2 مليون جنيه.

شاهد أيضا

وأشار "أبو زيد" إلى أنه جاري الإعداد لفتح عيادات تخصصية يعمل بها استشاري أو استشاري مساعد على الأقل بأجور رمزية لخدمة أهالي مدينة بورفؤاد، وستعمل تلك العيادات من بعد الساعة الواحدة بعد الظهر بخلاف الطوارئ والاستقبال المجاني، وستكون في تخصصات باطني وأطفال وأسنان وجلدية، كما سيتم تفعيل دور مركز العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب المتواجد بالمستشفى لتقديم الخدمة لأهالي مدينة بورفؤاد على مدار اليوم .

يذكر أن المستشفى تقع على مساحة 8000 متر، وتم تطوير مبنى الاستقبال والعيادات الخارجية العام الماضي وجاري استكمال أعمال التطوير.