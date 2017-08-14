وزير النقل: منطقة وقوع حادث الإسكندرية كانت ضمن خطة التطوير (فيديو)

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قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، إن هناك خطة لتحديث هيئة السكك الحديدية وبالأخص الإشارات، موضحًا أن الخطة موضوعة منذ 3 أشهر.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "هناك مشاريع أخرى سيتم تنفيذها ومنها مشروع الكهرباء للقطارات وتجديد قضبان السكة الحديد، إضافة إلى تطوير منظومة العنصر البشري الذي يتحمل المنظومة حتى نستبدله بالتكنولوجيا الجديدة".

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وتابع: "لسوء الحظ أن الحادثة حصلت في قطاع إسكندرية وقبلها بكام كيلو الشركة العالمية لتحديث الإشارات تعمل واقتربت من مكان الحادث لتطويره، موضحًا أن المشروع سينتهي العام المقبل ووصلت تكلفته لـ 3 مليارات جنيه".