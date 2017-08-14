أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير النقل: منطقة وقوع حادث الإسكندرية كانت ضمن خطة التطوير (فيديو)

Google+ Print
وزير النقل: منطقة وقوع حادث الإسكندرية كانت ضمن خطة التطوير (فيديو) وزير النقل: منطقة وقوع حادث الإسكندرية كانت ضمن خطة التطوير (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، إن هناك خطة لتحديث هيئة السكك الحديدية وبالأخص الإشارات، موضحًا أن الخطة موضوعة منذ 3 أشهر.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "هناك مشاريع أخرى سيتم تنفيذها ومنها مشروع الكهرباء للقطارات وتجديد قضبان السكة الحديد، إضافة إلى تطوير منظومة العنصر البشري الذي يتحمل المنظومة حتى نستبدله بالتكنولوجيا الجديدة".

شاهد أيضا

وتابع: "لسوء الحظ أن الحادثة حصلت في قطاع إسكندرية وقبلها بكام كيلو الشركة العالمية لتحديث الإشارات تعمل واقتربت من مكان الحادث لتطويره، موضحًا أن المشروع سينتهي العام المقبل ووصلت تكلفته لـ 3 مليارات جنيه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):