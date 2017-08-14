وزير النقل: تطوير القطارات سيتم وينتهي في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

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كشف المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 42 شخصًا وإصابة عدد كبير من المواطنين، موضحًا أنه عرض على الرئيس خطة تطوير مرفق السكة الحديد والموازنة التي تحتاجها الوزارة.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي إم سي»، أن تكلفة تطوير المرفق قد يتخطى 45 مليار جنيها، من أجل تطوير المزلقانات والإشارات وتغير القطبان المتهالكة والجرارات، حيث سيتم تطوير المنظومة حتى 2020.

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وأشار الوزير، إلى أن بعض القطارات ستتوقف عن العمل لحين الانتهاء من تجديدها، وسيتم إلغاء بعض المواعيد الخاصة بها، مضيفًا: «بإذن الله الشغل هيبتدي وينتهي في عهد السيسي».