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خبير اقتصادي: ارتفاع نسبة البطالة يعكس انفصال بين سوق العمل والتعليم

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خبير اقتصادي: ارتفاع نسبة البطالة يعكس انفصال بين سوق العمل والتعليم خبير اقتصادي: ارتفاع نسبة البطالة يعكس انفصال بين سوق العمل والتعليم

التحرير

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قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن وصول نسبة البطالة في صفوف خريجي الكليات إلى 37.7% يعد مؤشرًا خطيرًا، ورقمًا مقلقًا، ويعكس حالة انفصال سوق العمل عن التعليم.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن المنتج المصري البشري في سوق العمل «رديء»، موضحًا أن القطاع الخاص يبحث عن مميزات معينة لا يجدها في خريج الجامعات المصرية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الفائدة المرتفعة للبنوك غير محفزة للاستثمار، وغلق المصانع وتوقفها عن العمل ساعد أيضا على ارتفاع نسبة البطالة.

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وأوضح نافع، أن مصر في أمس الحاجة لوجود قاعدة بيانات حقيقة تعبر عن مصر، منوها إلى أن تلك ستكشف مميزات المحافظات ومواردها الطبيعية، والمشاريع التي ستحتاجها.

وتابع: «لما أقعد مع مستثمر بحدد معاه قائمة احتياجاتي، يعني مش هو اللي بيختار المشروع وينفذه في المكان اللي هو عاوزه».

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التحرير

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