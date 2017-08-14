أخبار عاجلة

أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 27 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 25 31

بورسعيد 27 33

دمياط 27 32

بلطيم 27 32

الإسماعيلية 26 36

السويس 27 37

العريش 24 34

نخل 21 36

طابا 23 37

الطور 28 35

مرسى علم 30 37

الغردقة 30 42

شاهد أيضا

شرم الشيخ 31 39

رفح 22 33

كاترين 20 34

سيوة 25 36

المنيا 26 39

الفيوم 26 39

رأس سدر 28 38

أبوسمبل 29 43

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 26 39

سوهاج 28 41

الأقصر 29 42

أسوان 30 43

شلاتين 30 41

حلايب 31 39

الوادى الجديد 30 42

قنا 30 42

نويبع 29 41

السلوم 25 33

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري