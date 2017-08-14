«المصري الديمقراطي»: مفيش سياسة في مصر.. ودى أزمة كبيرة

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قال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة مد فترة الرئيس في الدستور إلى 6 سنوات، لم يعلق عليها سياسيون، ولكن الأمور مطروحة من الإعلاميين.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن بيان عمرو موسى الذي رفض فيه تعديل مواد الدستور ومد فترة الرئاسة، سيعرضه للهجوم في الإعلام المؤيد لفكرة تمديد فترة الرئاسة.

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وأكد أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مصر الآن تعاني من «جفاف سياسي» فلا يوجد سياسة في مصر وهذه أزمة كبيرة، موضحًا أنه لا يجد أحدًا من الأحزاب يتحدث في السياسة بالبرامج التليفزيونية.