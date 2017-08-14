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محافظ أسوان: مصر ستصبح رائدة في تصدير الكتاكيت للعالم

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محافظ أسوان: مصر ستصبح رائدة في تصدير الكتاكيت للعالم محافظ أسوان: مصر ستصبح رائدة في تصدير الكتاكيت للعالم

التحرير

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قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إنه تشرف باستقبال الكتاكيت الإنجليزية في أسوان، موضحًا أن المشروع سيعود على  بفائدة كبيرة.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية «تن»، أن القرار جاء من له أول أمس، بإنشاء معمل دولي للتحليل البيطري في أسوان بسبب هذا المشروع، مؤكدًا أن مصر ستصبح رائدة وعالمية في تصدير الكتاكيت للعالم.

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وأشار حجازي، إلى أن هناك شركات استثمارية كثيرة في منطقة توشكى، لافتًا إلى تأخر المشروع المصري كثيرًا في توشكى، ولكنه الآن في تقدم وتحسن مستمر، متابعًا «في شهر فبراير العام القادم سنرى المرغوب فيه».

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التحرير

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