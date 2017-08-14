سائحون يقطعون زيارة متحف النوبة لسوء حال «الحمامات»: سنخبر بلادنا (صور)

التحرير

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أعربت مجموعة سياحية تضم 50 شخصًا من جنسيات مختلفة، خلال زيارتها متحف النوبة بأسوان،، عن استيائها الشديد، من تردى حالة المرافق والخدمات داخل المتحف، والتى أثرت بالسلب على شكل الزيارة للفوج السياحى.

قال وليد عدنان المرشد السياحى المرافق للمجموعة السياحية، إنه رافق المجموعة ضمن برنامج معد لها داخل مدينة أسوان لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية من بينها متحف النوبة، وأنه فور وصول المجموعة إلى المتحف، عبروا عن غضبهم الشديد واستيائهم البالغ نتيجة عدم وجود أجهزة للتكييف داخل المتحف، رغم ارتفاع درجات الحرارة القياسى الذى تشهده مدينة أسوان حاليًا خاصة خلال وقت الظهيرة، فضلا عن سوء حالة دورات المياه والتى لا تصلح لاستقبال السائحين الأجانب على الإطلاق، وكأن السائح يعاقب على زيارته للمتحف.

وأضاف عدنان، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن سوء حالة المرافق والخدمات الأساسية بالمتحف، تسيء إلى جميع شركات السياحة في مصر، ويعرضها للحرج البالغ مع الشركات العالمية المرتبطة معها فى استقبال وتنظيم زيارات السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر.

وأشار إلى أن عدد من أفراد المجموعة السياحية التى رافقها، تحدثوا إليه ومع مرشد سياحى آخر يدعى محمد الأسوانى، بشأن المعاناة التى لاقوها خلال زيارتهم للمتحف، على الرغم من أهمية المتحف الذى يحمل مقتنيات وآثار تؤرخ لحقبة هامة من الحضارة النوبية القديمة، التى إرتبطت بالحضارة المصرية القديمة.

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واستكمل عدنان،: "أننا قبل إنهاء جولتنا داخل المتحف، أصرت المجموعة السياحية على مغادرة المتحف سريعا والتوجة إلى الحافلات السياحية التى أقلتهم، بل أن الأمر امتد إلى إصرار البعض على مقابلة المسؤول عن المتحف للتحدث معه بشأن حالة التردى والأوضاع الصعبة التى واجهوها خلال زيارتهم، فيما فشلت كل المحاولات لإقناعهم بانه مثل هده الأمور خارج إرادة إدارة المتحف، لكنهم لم يتقبلوا الأمر"، وأكدوا أن ماعانوه في الداخل سوف يدون ويقدم لسفارات بلادهم لتبليغ السائحين القادمين بأن المتحف النوبي للمومياء فقط وليس أماكن للزيارة.