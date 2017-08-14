مكرم محمد أحمد: الرئاسة تقود برنامجا للرقي بمهنة الصحافة

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجودة عنصر مطلوب في كل شيء، والمجلس يسعى إلى تحقيق الجودة في المجال الإعلامي.

وأضاف محمد أحمد، خلال لقائه مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، في برنامج «حلقة وصل»، على قناة «أون لايف»: «الرؤوس عندي متساوية بين المحطات الفضائية، وما يهمني هو علاقة القناة بالجمهور»، مؤكدًا: «لا نتدخل في الرأي والأداء، وليس لنا توجيهات نفرضها، سوف نساندك وحقك في الحرية.. ولكن يجب على الجميع المساهمة في بناء قيمنا الصحفية حتى نعود للريادة التي كنا عليها سابقًا».

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وذكر أن مؤسسة الرئاسة تشرف على برنامج قومي للرقي بمهنة الصحافة من خلال تدريب 50 صحفيًا في الجامعة الأمريكية لفترة تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف، وسيتم توفير الموصلات والوجبات وجميع المستلزمات التي سيحتاجونها خلال فترة التدريب، وسيتبعهم دفاعات أخرى متتالية.