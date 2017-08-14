حمى الضنك تودي بحياة 24 شخصا في فيتنام منذ بداية العام

هانوي (د ب أ)

أودت حمى الضنك بحياة 24 شخصا في فيتنام منذ بداية العام الجاري، فيما يستمر تفشي المرض في غير موسمه بأنحاء البلاد.

وقال تران داك فو ،مدير قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة الفيتنامية اليوم الإثنين، إن نحو 80 ألفا و500 شخص قد أصيبوا بالعدوى حتى الآن هذا العام ، وهو ما يزيد بنسبة 33% عن عدد المصابين في الفترة نفسها من العام الماضي .

وأشار التليفزيون الفيتنامي اليوم الاثنين إلى أن امرأة تعرضت للإجهاض بسبب حمى الضنك في مستشفى بالعاصمة هانوي.

وتسببت أعداد المصابين الكبيرة في حالة من الازدحام في مستشفيات المدن الكبرى بفيتنام ، حيث تقاسم اثنان أو ثلاثة من المرضى السرير الواحد.

وذكرت صحيفة "توي تري" أن موسم انتشار مرض حمى الضنك يبدأ في المعتاد في سبتمبر، ولكنه بدأ في مايو هذا العام ، حسبما أفاد وزير الصحة نجوين ثانه لونج خلال مؤتمر صحفي لمكافحة حمى الضنك في يوليو الماضي.

يشار إلى أن حمى الضنك، هو مرض استوائي ينقله البعوض ويسببه فيروس الضنك . ومن بين أعراضه الحمى والصداع والقيء وآلام العضلات والمفاصل وطفح جلدي .

وتعد فيتنام من الدول الأكثر تضررا من حمى الضنك ، وذلك بسبب مناخها المناسب لتكاثر البعوض. وتسعى الدولة جاهدة لإيجاد طريقة فعالة لمعالجة الفيروس مع عدم وجود لقاحات معينة أو علاج متاح له.