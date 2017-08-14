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مدير المخابرات الأمريكية: لا تهديد بحرب نووية وشيكة مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

مدير المخابرات الأمريكية: لا تهديد بحرب نووية وشيكة مع

09:37 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

مدير المخابرات الأمريكية: لا تهديد بحرب نووية وشيكة مع كوريا الشمالية

قال مدير سي آي إيه، مايك بومبيو ، إنه لن يفاجأ إذ

لندن (بي بي سي)
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إنه "لا يوجد تهديد وشيك" بنشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية في ظل تصاعد الحرب الكلامية بين البلدين.

وأضاف مايك بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن بيونغيانغ "تتحرك بوتيرة مثيرة للخطر أكثر من أي وقت مضى" في ظل برنامجها للأسلحة، مضيفا أن اختبار صاروخ آخر لن يكون مفاجئا.

لكنه حذر من أن "الصبر الاستراتيجي" لواشنطن قد نفد.

ولجأت بيونغيانغ وواشنطن الى تبني لغة نارية، بينما هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ، بـ "صب النار والغضب" على كوريا الشمالية.

وقال بومبيو إنه "واثق إلى حد بعيد" من أن زعيم كوريا الشمالية "سيستمر في محاولة تطوير" برنامج الأسلحة لبلاده.

وعند سؤاله بشأن متى ستنشر كوريا الشمالية سلاحا نوويا يمكن أن يستهدف الولايات المتحدة، رد قائلا "إنهم أقرب من أي وقت مضى" للقيام بذلك.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي "متأهب وجاهز" في حين اتهمت بيونغيانغ ترامب بأنه يدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب النووية".

الصين تدعو إلى تجنب التصعيد
وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع كوريا الشمالية.

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