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الحلقة (14) من "نظرية الجوافة": كمال يقنع نوال بألا تقدم استقالتها

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الحلقة (14) من "نظرية الجوافة": كمال يقنع نوال بألا تقدم استقالتها الحلقة (14) من "نظرية الجوافة": كمال يقنع نوال بألا تقدم استقالتها

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (14) من مسلسل "نظرية الجوافة"، قيام الدكتور كمال، الذي يلعب دوره الفنان أمير شاهين، بإقناع الدكتورة نوال، بألا تقدم استقالتها إلا بعد أن يكتمل بناء المستفى الجديدة، وتضمن عملا جديدا، وقام بتقطيع ورقة الاستقالة.

من ناحية أخرى، أخبرت الدكتورة هالة الشلشلموني، التي تلعب دورها الفناة إلهام شاهين، الدكتور نجاتي، الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه نجحت في علاج مدام "أمل"، التي تلعب دورها الفنانة سماح أنور، من مرض ازدواج الشخصية، إلا أن الدكتور نجاتي لم يصدقها، وازدادت شكوكه بأن الدكتورة هالة مرضية نفسيا.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي و علاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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