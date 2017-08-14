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رونالدو مُهدد بالإيقاف

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رونالدو مُهدد بالإيقاف رونالدو مُهدد بالإيقاف

التحرير

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يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، خطر الإيقاف، بسبب دفعه حكم مباراة الذهاب لبطولة كأس السوبر الإسباني، أمام برشلونة أمس الأحد.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنادي الملكي ليتقدم الأخير بنتيجة (2-1)، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذارين متتاليين، الأول بسبب خلع القميص، والثاني للتحايل للحصول على ركلة جزاء.

وبعد ثواني قليلة من تسجيله الهدف، سقط اللاعب البرتغالي داخل منطقة جزاء برشلونة بعد صراع واحتكاك مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، ليعتبره حكم المباراة، ريكاردو دي بورجوس بينجويتكسيا، مدعيا للسقوط ليشهر له البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء.

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واستقبل رونالدو قرار الحكم بدهشة وقام بدفعه، وهو الأمر الذي ذكره الحكم في تقريره، مما قد يعرض اللاعب البرتغالي لعقوبات قاسية.

وقال حكم اللقاء في تقريره: «بمجرد أن أشهرت البطاقة الحمراء قام اللاعب المذكور بدفعي بشكل خفيف في إشارة إلى عدم رضاه عن القرار».

وطبقا للوائح المعمول بها حاليًا في إسبانيا، قد توقع عقوبة الإيقاف لأكثر من أربع مباريات على كريستيانو رونالدو بسبب هذا الفعل، هذا بالإضافة إلى عقوبة الحصول على البطاقة الحمراء، التي قد يستأنف ريال مدريد ضدها بالادعاء أن لاعبه لم يكن يستحق الطرد.

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التحرير

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