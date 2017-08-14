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كيف تبني عضلات وتنقص وزنك في نفس الوقت؟

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مصراوي Masrawy

كيف تبني عضلات وتنقص وزنك في نفس الوقت؟

08:20 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

كيف تبني عضلات وتنقص وزنك في نفس الوقت؟

كيف تبني عضلات وتنقص وزنك في نفس الوقت؟

 كتب - هشام عواض:

يؤدي أصحاب الأوزان الزائدة التمارين الرياضية للتخلص من أوزانهم ثم البحث عن شكل الجسد الرياضي و"فورمة الساحل"، والبعض يتخيل وجود صعوبة في تحقيق الأمرين معًا، إلا أن هذا غير صحيح ويمكنك فقد الوزن واكتساب العضلات في نفس الوقت.

قال محمد باتيستا، مدرب الرياضة البدنية، انه بإمكان الأشخاص الذي يمتلكون أوزان زائدة فقدانها وفي ذات الوقت بناء عضلات، وذلك عندما يكون نظامهم محسوب بالسعرات الحرارية، ويكون الهدف هو انقاص الوزن ببطء.

وأضاف "باتيستا"، أنه يجب في هذا النظام ضبط نسبة البروتين بأن تكون أعلى قليلًا والتمارين تكون مقاومة بالأوزان. والتركيز فقط على التدريب قد لا يحصل الشخص على الجسم الذي يريده، بل قد تزيد مخاطر إصابته.

وتابع "باتيستا"، أن أهم شئ للحفاظ على بناء العضلات أثناء فقدان أو ممارسة الرياضة عمومًا هي التغذية الصحيحة، وحساب السعرات أولًا والاهتمام بكمية البروتين بأن تكون عالية.

وذلك لأن البروتين هو أهم عنصر في إصلاح الخلايا العضلية وبناء وتخليق البروتين داخل العضلات، وهذا البروتين هو أحد أهم مكونات الأنسجة العضلية.

وهناك فارق بين الرياضي المبتدئ والمحترف، حيث أن المبتدئ يكسب من 8:12 كيلو عضل في سنة ، أما المحترف يعتبر وصل لأقرب درجة من النمو العضلي.

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مصراوي Masrawy

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