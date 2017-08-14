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للفتيات تعرفي على أسعار "لبس العيد"..والجاكيت الجينز الأكثر انتشاراً

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مصراوي Masrawy

للفتيات تعرفي على "لبس العيد"..والجاكيت الجينز الأكثر انتشاراً

07:26 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

ملابس العيد

كتبت- هاجر حاتم:

أسبوعان ونستقبل عيد الأضحى المبارك، لهذا بدأت محلات الملابس بعرض القطع الجديدة الخاصة بالعيد، وقام "مصراوي" برصد الأسعار في أشهر المحلات بمنطقة المهندسين.

تنوعت الكثير من "موديلات" الملابس بالمحلات، على سبيل المثال ظهور البنطلون القماش بشكل كبير بمختلف ألوانه خاصًة الصريحة مثل الأحمر والأسود والأبيض، وتراوح سعره بين 500-700.

وظهر أيضًا "الجيب- بنطلون" بأسعار تترواح بين 300-500 جنيه.

عادت موضة الجاكيت الجينز هذا الصيف بقوة، مع بعض التطريزات بالأحجار واللؤلؤ الأبيض، وتراوح سعره بين 500-700 جنيهًا.

"التيشرت" القطن البسيط دون تطريزات بارزة، سعره 150 جنيه.

"التيشرت" ذو التطريزات البارزة، سعره 300-400 جنيه.

تبدأ أسعار "البنطلون" الجينز، من 200- 700 جنيه، حسب نوعيته، فكلما كان البنطلون من خامة الـ "boyfriend" الواسعة كلما زادت قيمته.

القميص ذو الأكمام الطويلة سعره 300 جنيه.

أسعار "الجيب" العادية القطنية 200 جنيه.

أسعار "الجيب" الستان والتول 300-400 جنيه.

أسعار الفساتين القطنية 600 جنيه.

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مصراوي Masrawy

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