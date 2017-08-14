7 معلومات عن مستخدمي اليد اليسرى في يومهم العالمي

كتب - هشام عواض:يصادف منتصف أغسطس من كل عام، اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى، للاحتفال بالأشخاص الذين يمثلون حوالي 10% من سكان كوكب الأرض.وخلال الدراسة أو العمل ربما تصادف البعض من مستخدمي اليد اليسرى، الذين يستخدمون هذه اليد بشكل أساسي في أداء أفعالهم مثل الكتابة، وربما تخفى بعض المعلومات حول هؤلاء الأشخاص، وبحسب موقع "روسيا اليوم"، هناك 7 معلومات ربما تكون لا تعلمهم.

- النسبة في العالم

نسبة مستخدمي اليد اليسرى في العالم حوالي 13 % من الرجال و11 % من النساء، ورغم أن مستعملي اليد اليسرى يشكلون أقلية في أي مجتمع لا تتجاوز 10%، إلا أنهم يشكلون تقريباً 50% من عدد المشاهير والسياسيين، وهم غالباً الفئة الأكثر طلاقة في الحديث والخطابة.-الشخص الأعسر أفضل في توجيه اللكمات

عندما استطلع الباحثون في جامعة مونبلييه بفرنسا تسعة مجتمعات بدائية في خمس قارات منفصلة، وجدوا أن وجود نسبة عالية من الأشخاص العسر بين السكان تعني مباشرة وجود مواجهات عنيفة متواترة بينهم. علاوة على ذلك، غالبًا ما كان العسر اليد العليا في معارك القتال بسبب عنصر المفاجأة، فلا أحد يتوقع للكمة أن تخرج من الجهة اليسرى.

وفي دراسة أجراها فريق من العلماء الفرنسيين قالوا إن الأعسر بطبيعته لديه قدرة أكبر على البقاء في المجتمع الذي يطغى عليه العنف، وأوضحوا أنه نظرًا لأن الأعسر يعتبر نفسه من الأقلية، تكون دائمًا لديه ميزة استراتيجية عند القتال.- الشخص الأعسر يستخدم المخ بشكل مختلف

وجدت دراسة أسترالية أن التواصل الذي يحدث بين نصفي المخ لدى الشخص الأعسر أكثر سهولة من الذي يحدث لدى الشخص "الأيمن"، ووجدت بعض الدراسات أن مستخدمي اليد اليسرى يكونون أكثر إبداعًا وأكثر مرونة للتعافى من السكتات الدماغية.

إلا أن دراسات أخرى أثبتت أن العسر أكثر عرضة لاضطرابات أوامر المخ المعروفة باسم ADHD، التي تصيب الأطفال ويمكن أن تستمر مع المراهقة والبلوغ. أيضا يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بمرض الفصام والاضطرابات النفسية الأخرى.- الشخص الأعسر غالبًا ما يكون خارج دائرة اهتمام واضعي القياسات العالمية

تصمم المقصات وفأرة الكمبيوتر ولوحات قيادة السيارات وغيرها عادة دون التفكير في الشخص الأعسر، وهذا بالطبع غير مريح بالنسبة له، أيضاً يقول علماء هولنديون أن خروج الشخص الأعسر من دائرة اهتمامات مجالات البحث العلمي قد يكون له عواقب بعيدة المدى.وقد كُتبت مقالات في هذا الموضوع في مجلة Nature العلمية في وقت سابق من هذا العام، وأشار العلماء إلى أن الشخص الأعسر له مخ مختلف وجينات مختلفة عن الشخص الأيمن، ولكن نادرا ما يتم تداول هذا الموضوع في البحوث والدراسات، وقال العلماء أن تجاهل هذا الأمر قد يفقدنا معلومات هامة في كل شيء من علم الأعصاب إلى الاضطرابات الوراثية.- القائد الأعسر مرغوب اكثر

وجدت إحدى الدراسات الهولندية مؤخرًا أن السياسي الأعسر حيث يتحدث، مستخدمًا يده اليسرى يعطي شعورًا أكثر راحة وإيجابية للمشاهدين من الشخص الأيمن، وذلك لأن يده تظهر معكوسة على شاشات التلفزيون وكأنها اليد اليمنى، ولكن الأيمن عندما يستخدم يده اليمنى في الحديث، تظهر للمشاهدين وكأنها اليسرى، ما يعطي شعورا سلبيًا لدى المشاهد.- الكثير من الحيوانات أيضا عُسر

وجدت إحدى الدراسات البريطانية أن حوالي 40٪ من القطط عُسر، مع 10 % منها تتميز بمخلب قوي في الناحية اليسرى. وفي العام الماضي وجدت دراسة إيطالية أن الكلاب تهز ذيولها من اليمين إلى اليسار في دلالة على السعادة، بينما تهزها من اليسار إلى اليمين لتدل على الاستياء.- هولندا الأكثر عسرًا

من بين دول العالم تتصدر هولندا بأكثر الدول في نسبة الأشخاص العسر بها، وتصل نسبتهم إلى أكثر من 13% من السكان.