خمسة جرحى بانفجار داخل مبنى في لشبونة

لقطة لحي الفاما السياحي في لشبونة في 02 آب/اغسطس 2

لشبونة - (أ ف ب):

أدى انفجار تلاه حريق داخل مبنى بحي شعبي يرتاده السياح في لشبونة مساء الأحد إلى سقوط خمسة جرحى جميعهم أجانب وبينهم اثنان حالتهم خطيرة، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال نائب رئيس بلدية لشبونة المكلف الدفاع المدني كارلوس كاسترو إن فرنسيين نقلا إلى المستشفى لإصابتهما بجروح طفيفة عند مرورهما في الشارع وقت وقوع الانفجار.

وكان كاسترو أعلن أولا إصابة ستة أشخاص بجروح في الانفجار.

وجرح زوجان ألمانيان أيضًا كانا يقيمان في شقة للسياح يؤجرها أفراد. وأدخلت السيدة إلى أحد مستشفيات العاصمة البرتغالية بينما نقل الرجل إلى مستشفى كويمبرا في وسط البلاد بسبب إصابته بجروح خطيرة، كما نقلت صحيفة "بوبليكو" عن المسؤول نفسه.

وكان حوالي عشرة أشخاص في المبنى الواقع في حي الفاما عند وقوع الانفجار.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي نجم عن الانفجار خلال ساعة تقريبا.

ولم تعلن أسباب الانفجار رسميا لكن سكان المباني المجاورة اشتكوا من رائحة غاز قوية.