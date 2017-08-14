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التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:24 صباحاً
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:24 صباحاً
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:12 صباحاً
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:12 صباحاً
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية"
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:12 صباحاً
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:11 صباحاً
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:11 صباحاً
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:03 صباحاً
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:00 صباحاً
وزير الثقافة: رفعت السعيد أول من تصدى للتيارات الإسلامية
-
الجمعة 18 أغسطس 2017 12:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد 1-3 كاس السوبر الاسباني
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FCB IQ
الاثنين 14 أغسطس 2017 07:18 صباحاً
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