الداخلية تكشف تفاصيل التفجير الانتحاري بالفرافرة في الوادي الجديد

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مصرع إرهابي انتحاري، مساء الأحد، استخدم حزاما ناسفا أثناء مطاردته للقبض عليه بطريق الفرافرة دون وقع خسائر في القوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين، إن "الحملة الأمنية في المنطقة الفرافرة جاءت استكمالاً لملاحقة عناصر البؤرة التى يتولى مسؤوليتها القيادي عمرو سعد عباس إبراهيم والمتورطة فى تنفيذ عدد من العمليات ومنها تفجير كنائس (البطرسية بالعباسية ومارجرجس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية) إلى جانب التعدي على كمين النقب بالوادى الجديد وأتوبيس المواطنين المسيحيين بدير الأنبا صموئيل بالمنيا، وكذلك محاولة الهروب من أفراد المرور الأمني بمركز إسنا بالأقصر".

وأضاف البيان، أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عقب استهداف وكر البؤرة بالمنطقة الجبلية بمركز أبو تشت/ محافظة قنا ومصرع ثلاثة من عناصرها بتاريخ 8 أغسطس اعتياد كوادرها التحرك بين الطرق والمدقات الجبيلة المنتشرة بالظهير الصحراوي الغربي المتاخم لمحافظات الوجه القبلي فتم وضع خطة بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة لتكثيف عمليات تمشيط تلك المنطقة، حيث تم رصد قيام ثلاثة منهم بإستيقاف سيارتين نقل بطريق ديروط/الفرافرة فجر 13 أغسطس والاستيلاء على إحداهما".

وأوضح البيان، أنه "تم توجيه حملة لتمشيط الطريق المشار إليه حيث اشتبهت القوات في شخص يختبئ خلف تبة بالقرب من الطريق وأثناء اقتراب القوات منه بادر بإطلاق عدة أعيرة نارية مما اضطرها لمبادلته التعامل وأثناء محاولته استخدام حزام ناسف كان بحوزته انفجر فيه ولقى مصرعه دون حدوث أية إصابات بالقوات".

وقال البيان إنه "عثر بحوزة الإرهابي المذكور على بندقية آلية، وحقيبة بداخلها عدد 4 خزينة آلية، مبلغ 2750 جنيا، 3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي وجواز سفر باسم عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله مواليد 4/6/1990 الجيزة ويقيم بشارع المطحن - سقارة - البدرشين حاصل على دبلوم فنى صناعي – أحد العناصر الهاربة والمرصود ارتباطه بكوادر العناصر التكفيرية الإرهابية بسيناء".

وأضافت الوزارة أنه "بعرض صورة الإرهابي المذكور على سائقي السيارتين اللتين تم استيقافهما أكدا أنه أحد الجناة الذين قاموا باستيقافهما، وتم إخطار النيابة العامة والتي انتقلت للمعاينة وتولت التحقيق في الواقعة".