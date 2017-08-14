الكشف عن هوية المشتبه به في واقعة التفجير الانتحاري بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كشفت مديرية أمن الوادي الجديد، الاثنين، عن هوية المشتبه به في ارتكاب واقعة التفجير الانتحاري عبر حزام ناسف خلال مواجهة بالأسلحة النارية مع قوات الشرطة بالفرافرة.

وقالت المديرية، أن المشتبه به هو عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله من مواليد 4/6/1990 من محافظة الجيزة ويقيم بمنطقة بمركز البدرشين، حاصل على دبلوم فني صناعي.

ذكرت المديرية أنه أحد العناصر الهاربة والمرصود إرتباطه بكوادر العناصر التكفيرية الإرهابية بسيناء .

وكان اللواء عبد الرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من العميد عصام مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لقوات الشرطة في الفرافرة، عن قيام 3 أشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة النارية، مستقلين سيارة نقل بمقطورة مسروقة باستيقاف سيارة ربع نقل وسرقتها من قائدها وإجباره على ترك السيارة .

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة النقل والمقطورة مسروقة من محافظة شمال سيناء، وبمجرد اقتراب رجال الشرطة من موقع حادث السرقة السيارة ربع النقل، وأثناء تمشيط طريق "الفرافرة - ديروط"، وعند الكيلو 160 شاهد رجال الأمن أحد الأشخاص يظهر من خلف تبة جبلية تبعد عن الطريق 200 متر، ويسمك بيده سلاحًا ناريًا أطلق منه في اتجاه القوات، التي تبادلت معه إطلاق الرصاص، قبل حدوث انفجار كبير في موقع اختباء الشخص، الذي تبين أنه فجر نفسه وتحول جسده إلى أشلاء.

اقتربت قوات الأمن بحذر من موقع الانفجار، وتبين تحول جثة الشخص إلى أشلاء، وعثرت قوات الأمن حوزته على حقيبة داخلها بطاقة رقم قومي وجوار سفر باسم "عبد الله. م. س" مواليد 1990، حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، ومقيم بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين بالجيزة.

كما عثرت قوات الأمن على بندقية آلية عيار 7.62 / 39 مم، و5 خزائن مملوءة بالذخيرة من ذات العيار.

نقلت قوات الأمن أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.