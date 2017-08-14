تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة السيسي

كتب - طه عبيد:

شددت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي إجراءاتها، استعدادا لمغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ليبدأ جولته الأفريقية، والتي تستغرق 4 أيام في كل من تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد .

وأخلت السلطات ساحات انتظار السيارات المواجهة للصالة الرئاسية بالمطار، وسط عمليات تمشيط موسعة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات .

وبحسب بيان الرئاسة، تأتي جولة الرئيس الأفريقية في إطار انفتاح مصر على القارة السمراء، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كل المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلًا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كل الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول ، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذًا في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.