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فالفيردي عن العودة أمام الريال: لا شئ مستحيل في كرة القدم

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فالفيردي عن العودة أمام الريال: لا شئ مستحيل في كرة القدم فالفيردي عن العودة أمام الريال: لا شئ مستحيل في كرة القدم

التحرير

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علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على هزيمة فريقه أمام ريال مدريد، مؤكدًا أنها تجربة صعبة، ويأمل في تحقيق نتيجة أفضل في المباراة التالية.

وأضاف «فالفيردي»، خلال تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي، «لا شيء مستحيل في كرة القدم، لكن علينا أن نعترف أن فرص ريال مدريد أكبر منا في التتويج بلقب السوبر الإسباني».

وتابع، «قدمنا مباراة متكافئة، وقمنا بالعمل المطلوب لكن لسوء الحظ انتهت بهذا الشكل، في ظل استغلال ريال مدريد للهجمات المرتدة، وعدم استفادتنا من الفرص الكثيرة التي هددنا بها شباك نافاس».

وأشار، إلى أن فريقه استفاد بشكل ايجابي من المواجهة، قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن الهزيمة كانت على أرضه، وهذا لا ينفي أن الهزيمة أيضًا أمر مقلق لنا.

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واقترب ريال مدريد، من لقب السوبر الإسباني بعد تغلبه على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» في مباراة الذهاب. 

 الميرنجي يشارك في السوبر بصفته بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما ينافس البرسا على اللقب بإعتباره حاملاً لقب كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر، أن يقام لقاء الإياب بين عملاقى إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، على ملعب «سانتياجو برنابيو».  
 

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