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زيدان: لم نحسم السوبر.. وطرد «رونالدو» ظالم وغير مبرر

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زيدان: لم نحسم السوبر.. وطرد «رونالدو» ظالم وغير مبرر زيدان: لم نحسم السوبر.. وطرد «رونالدو» ظالم وغير مبرر

التحرير

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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه على برشلونة، مشيدًا بما قدمه لاعبيه خلال اللقاء. 

واقترب الريال من لقب السوبر الإسباني بعد تغلبه على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» في مباراة الذهاب. 

وأشار «زيدان» في تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن مباراة الذهاب هى الجزء الأول من بطولة السوبر، وأنه مازال هناك مباراة أخرى سيتم حسم اللقب خلالها.

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وعلق «زيزو» على طرد النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، مؤكدًا أنه غير مبرر وظالم، وخسارة كبيرة للريال، مضيفًا: «من الممكن أن تكون اللعبة ليست ركلة جزاء لكن رونالدو لا يستحق الطرد».

 

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التحرير

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