بالفيديو--سيدة-تفقد-السيطرة-على-سيارتها..-والنتيجة

كتبت- ميرا ماهر:

من السائد انتقاد قيادة السيدات بشكل كبير، وخاصةً عندما يحاولن "ركن" السيارة، ولكن الأمر امتد لأكثر من ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تفقد السيطرة على عجلة القيادة لتقف على سلالم مبنى لبضع ثوانٍ ثم تسقط فجأة لتصطدم في جدار.

ورصدت كاميرات المبنى الموجود في تشيلي غرب أمريكا الجنوبية، السيدة التي كانت تقود السيارة أثناء خروجها منها في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد مساعدة أحد الحراس لها. وذلك بحسب صحيفة "dailymail" البريطانية.

ويبدو أن السيدة لم تتحكم في فرامل السيارة بعد أن علقت على السلالم، لتنزلق بسرعة بعد خروجها منها. حيث كتب أحدهم معلقاً على الفيديو: "من الواضح أنها لا تعرف كيفية تشغيل السيارة. "

ولم يتم توضيح مقدار الضرر الذي لحق بالمبنى أو إذا تم توجيه أية اتهامات للسيدة.