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مصدر: السعودية ترفع الحظر عن الصادرات المصرية

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مصراوي Masrawy

مصدر: ترفع الحظر عن الصادرات المصرية

12:38 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

مصدر: السعودية ترفع الحظر عن الصادرات المصرية

وزارة الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن المملكة العربية السعودية رفعت حظر الاستيراد الذي فرضته على المنتجات المصرية وألغت القرار الذي سبق وأن أصدرته بحظر الاستيراد من .

وذكر المصدر، لمصراوي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أبلغت مكتب التمثيل التجاري في العاصمة السعودية الرياض برفع الحظر وإلغاء القرار السابق.

وأرسل مكتب التمثيل التجاري بجدة منشورًا إلى المجلس المصري للحاصلات الزراعية يبلغه برفع الحظر.

وأضاف المصدر أن الأسبوع المقبل سيزور مصر وفدًا رفيع المستوى من وزارة الزراعة والبيئة السعودية للوقوف على حالة المنتجات المصرية وضمان تطبيق الشروط والمعاير الدولية.

وكانت السعودية أصدرت قراراً في يناير الماضي يحظر دخول ثمار الفلفل المصري، بعدما تبين وجود متبقيات مبيدات في شحنات تم إرسالها.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

ثم في 11 يوليو الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر دخول ثمار الفراولة المصرية إلى أسواقها وذلك عقب اكتشاف متبقيات مبيدات آفات زراعية في شحنة تم إرسالها خلال إبريل الماضي.

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مصراوي Masrawy

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