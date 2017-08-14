لعشاق المانجو..تعرف على 3 طرق لتخزينها

كتبت- ميرا ماهر:

يكثر بيع المانجو خلال فصل الصيف حيث أنها تتوفر بكل أنواعها ، كما يزيد إقبال محبيها على شرائها، وذلك لتناولها بالطريقة المعتادة أو كعصير أو حتى لتحضير العديد من أصناف الحلوى، وهناك من يسعى لتخزينها.

بمجرد انتهاء موسم المانجو، غالباً ما نتناولها كعصير فقط طوال العام في المحلات لحين ظهورها في الموسم التالي.

ولعشاقها ذكر شيف "يسري" ل"مصراوي" أنه يمكن تخزين المانجو بطريقتين لتظل متوفرة في ثلاجتك طوال العام.

الطريقة الأولى تكون بغسلها وتقشيرها وتقطيعها إلى قطع كبيرة، ثم حفظها في أكياس مع ضرورة تفريغها من الهواء وحفظها في الفريزر.تتميز تلك الطريقة بأنه يمكن استخدام المانجو المخزنة بعدة طرق.

الطريقة الثانية، تغسل المانجو كما هي وتحفظ في الفريزر، حيث تستخدم هذه المانجو كعصير أو يتم تناولها صحيحة.

كما يمكن ضرب المانجو في الخلاط مع القليل من الماء دون إضافة سكر، حيث يمكن تناولها كعصير في أي وقت.

وبشكل عام فإن الطرق الثلاث تستخدم لتخزين المانجو لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وقال الشيف "شربيني" أن أفضل الطرق لحفظ المانجو هي صحيحة دون تقطيعها، وذلك لأنها تضمن لك الحفاظ على أكبر كمية من المانجو دون إهدارها، كما أنه عند استخراجها من الفريزر بعد مدة فإن تقشيرها يكون أسهل بكثير، إضافةً إلى أنها تحتفظ بفوائدها بشكل أكبر.