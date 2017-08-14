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ملثم يفجر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في الفرافرة

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مصراوي Masrawy

ملثم يفجر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في الفرافرة

11:49 م الأحد 13 أغسطس 2017

ملثم يفجر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في الفرافرة

لواءعبد الرحمن شحاتة مساعد وزير الداخلية لامن الوا

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

فجر ملثم نفسه، مساء اليوم الأحد، بالقرب من قوات الشرطة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، دون خسائر بشرية في رجال الأمن.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء عبد الرحمن شحاتة، إخطارًا من العميد عصام مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتفجير انتحاري نفذه مجهول بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة على طريق "الفرافرة - أسيوط".

تبين أن بلاغ ورد إلى قوات الشرطة في الفرافرة عن قيام 3 أشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة النارية، مستقلين سيارة نقل بمقطورة مسروقة باستيقاف سيارة ربع نقل، وسرقتها من قائدها وإجباره على ترك السيارة.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة النقل والمقطورة مسروقة من محافظة شمال سيناء، وبمجرد اقتراب رجال الشرطة من موقع حادث السرقة السيارة ربع النقل، وأثناء تمشيط طريق "الفرافرة - ديروط"، وعند الكيلو 160 شاهد رجال الأمن أحد الأشخاص يظهر من خلف تبة جبلية تبعد عن الطريق 200 متر، ويسمك بيده سلاحًا ناريًا أطلق منه في اتجاه القوات، التي تبادلت معه إطلاق الرصاص، قبل حدوث انفجار كبير في موقع اختباء الشخص، الذي تبين أنه فجر نفسه وتحول جسده إلى أشلاء.

اقتربت قوات الأمن بحذر من موقع الانفجار، وتبين تحول جثة الشخص إلى أشلاء، وعثرت قوات الأمن حوزته على حقيبة داخلها بطاقة رقم قومي وجوار سفر باسم "عبد الله. م. س" مواليد 1990، حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، ومقيم بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين بالجيزة.

كما عثرت قوات الأمن على بندقية آلية عيار 7.62 / 39 مم، و5 خزائن مملوءة بالذخيرة من ذات العيار.

نقلت قوات الأمن أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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