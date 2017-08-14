أخبار عاجلة

التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب -
الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق

12:21 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للناجحين بالدور الأول في الثانوية العامة، على أن تفتح مرة أخرى أعمال التنسيق أمام طلاب الدور الثاني.

وصرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، بأن قرابة 75 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن بالمرحلة الثالثة من التنسيق.

وأضاف "عطا" في تصريحات صحفية، أن موقع التنسيق الإلكترونى فتح الباب أمام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق صباح أمس السبت، بحد أدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة 58 ألف طالب و745 بالشعبة العلمية 58 ألف طالب و899 بالشعبة الأدبية، بإجمالي 87 ألف 644 إضافة إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​"التنسيق": 72 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة حتى الآن

    أخبار

  • التنسيق: غدًا غلق باب التسجيل بالمرحلة الثالثة حتى انتهاء امتحانات

    أخبار

  • التنسيق: 61 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة حتى الآن

    أخبار

  • التعليم العالي: 42 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة حتى الآن

    أخبار

إعلان

117c90fe25.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة