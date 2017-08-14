اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق

كتب- محمد قاسم:

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للناجحين بالدور الأول في الثانوية العامة، على أن تفتح مرة أخرى أعمال التنسيق أمام طلاب الدور الثاني.

وصرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، بأن قرابة 75 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن بالمرحلة الثالثة من التنسيق.

وأضاف "عطا" في تصريحات صحفية، أن موقع التنسيق الإلكترونى فتح الباب أمام تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق صباح أمس السبت، بحد أدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة 58 ألف طالب و745 بالشعبة العلمية 58 ألف طالب و899 بالشعبة الأدبية، بإجمالي 87 ألف 644 إضافة إلى الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة.​