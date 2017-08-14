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اليوم.. ختام الدورة الثالثة لملتقى القاهرة لفنون الخط العربي

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مصراوي Masrawy

اليوم.. ختام الدورة الثالثة لملتقى القاهرة لفنون الخط العربي

12:06 ص الإثنين 14 أغسطس 2017

اليوم.. ختام الدورة الثالثة لملتقى القاهرة لفنون الخط العربي

حلمي النمنم

كتبت-نسمة فرج:

تختتم فعاليات ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة، والتي تحمل اسم شيخ الخطاطين الشيخ محمد عبدالقادر، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وكان حلمي النمنم، وزير الثقافة قد افتتح يوم الخميس الماضى الملتقى، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، بحضور الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى بقصر الفنون بالأوبرا.

وتشارك في الملتقى 22 دولة عربية وأجنبية، من بينهما "العراق، ، سوريا، تونس، المغرب، لبنان، الأردن، ماليزيا، ونيجيريا، والصين، وفلسطين، والكويت، وتايلاند"، فيما يشارك من الفنانين المصريين: إبراهيم أبو السعود محمد، وإبراهيم أحمد بدر، وأحمد حسين الجداوي، وأحمد حسني الشيخ، وأحمد سعيد، وأشرف حسن، وسماح محمد، وسعاد محمد، وحنان البهنساوي، وحمدي عبدالعظيم، وعاطف الشقيري، ومروة المنسي، ونبيهه الرفاعي، ويارا جمال.

كما يشارك من الفنانين العرب: أحمد هشام الدين "ماليزيا"، وأحمد العمري "العراق"، وأنس تركماني "سوريا"، وتيريز يارز "لبنان"، وخليل الكوفحي "الأردن"، وسهيلة زكرى "الجزائر".

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