حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

قتلى في أعمال عنف بكشمير وإدانة دولية واسعة لتصريحات ترامب حول العمل العسكري ضد فنزويلا، علاوة على إصابة عدة أشخاص إثر انحشار حافلة سياحية أسفل جسر في روما وغيرها من الأحداث التي وقعت حول العالم خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

1- دول أمريكا اللاتينية تشجب تصريحات ترامب عن "عمل عسكري" ضد فنزويلا

المعارضة الفنزويلية ترفض تصريحات ترامب اليوم (أ ف ب)

شجب تجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه لا يستبعد الخيار العسكري في التعامل مع فنزويلا

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2- خمسة قتلى في اعمال عنف في كشمير

القوات الهندية في مواجهات بكشمير (أ ف ب)

قتل جنديان وثلاثة متمردين في معارك في كشمير التي تشهد اعمال عنف في الهيملايا، بحسب ما اكده مسؤولون.

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3- ارتفاع حصيلة المصابين بتسمم الكلور إلى 475 حالة بإيران

علاج أحد المصابين بالتسمم في خوزستان جنوب غربي إيران (أ ف ب)

أعلن رئيس الجامعة الطبية بمدينة دزفول، أن حصيلة المصابين بالتسمم جراء تسرب غاز الكلور ارتفع الى 475 حالة من سكان المدينة الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

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4- إصابة عدة أشخاص إثر انحشار حافلة سياحية أسفل جسر في روما

وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في روما (أ ف ب)

انحشرت حافلة تقل سياحًا من إنجلترا وفرنسا أسفل جسر سكة حديد في روما، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا من بينهم صبي (10 أعوام)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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5- تدابير طارئة لإنهاء إضراب في محطة ديمونا النووية الإسرائيلية

مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي (أ ف ب)

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تدابير طارئة بهدف وضع حد لإضراب "عرقل" سير العمل في مركز الأبحاث النووية في ديمونا يخوضه الموظفون منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.

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