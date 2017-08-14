العرب اليوم: اشتباكات في القدس وانشقاق قائد بقوات سوريا الديموقراطية

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

اشتباكات في القدس وقتلى من الحوثيين باليمن، علاوة على انشقاق قائد من قوات سوريا الديموقراطية، ومباحثات في الإمارات مع المبعوث الأممي لحل الأزمة اليمنية، وغيرها من الاحادث التي مرت على البلدان العربية خلال 24 ساعة.

1- انشقاق قائد في قوات سوريا الديمقراطية وانضمامه للجيش الحر

قوات سوريا الديموقراطية في الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

أهدر مجلس مدينة منغ العسكري في ريف حلب الشمالي دم القائد العسكري في جيش الثوار ويسي حجازي (أبو عدي منغ) بعد إعلانه انشقاقه عن قوات سوريا الديمقراطية وانضمامه للجيش السوري الحر في منطقة جرابلس في ريف حلب الشرقي.

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2- قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقدسي وتعتقله

اشتباكات بين الفلسطنيين والقوات الإسرائيلية في القدس اليوم (أ ف ب)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقدسي يبلغ من العمر (50 عامًا)، بذريعة نيته تنفيذ عملية في مدينة القدس أو ضواحيها، ونُقل إلى المستشفى للعلاج وهو قيد الاعتقال.

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3- قتلى من الحوثيين في معارك شمال شرق اليمن

معارك بين الحوثيين والقوات الموالية للشرعية في اليمن (أ ف ب)

أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة اليمنية الشرعية مقتل اربعة من عناصر الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في معارك بمحافظة الجوف (143) كم شمال شرق صنعاء.

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4- عبد الله بن زايد يبحث مع المبعوث الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في اليمن

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي (أ ف ب)

استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

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5-إصابة عنصرين من البيشمركة بنيران قناص داعش جنوبي كركوك

عناصر من قوات البشمركة في كركوك (أ ف ب)

أفاد مصدر أمني عراقي بأن اثنين من قوات البيشمركة الكردية أصيبا بجروح بنيران قناص من تنظيم داعش جنوب كركوك (250 كم شمالي بغداد).

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