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النيابة العامة السعودية تستدعي مغردين بسبب الإساءة للنظام العام

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مصراوي Masrawy

النيابة العامة تستدعي مغردين بسبب الإساءة للنظام العام

11:45 م الأحد 13 أغسطس 2017

النيابة العامة السعودية تستدعي مغردين بسبب الإساءة للنظام العام

النيابة العامة السعودية تستدعي مغردين بسبب الإساءة

الرياض - (د ب أ):

أصدرت النيابة العامة السعودية أمراً، اليوم الأحد، باستدعاء مجموعة من المغردين عبر موقع تويتر ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت طريق التطرف المفضي إلى اتباع حَمَلَة الفكر الضال.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها مساء اليوم "أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين".

وكان النائب العام، سعود بن عبد الله المعجب، أكد في بيان سابق ،أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.

وأكد المعجب أن النيابة العامة "على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة، التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً وعلمياً وتوعوياً وفكرياً، وصار للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات الصادقة والواعية والجريئة حضور عالمي صنف ضمن طلائع المشاركات".

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