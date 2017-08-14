10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

انتقد الأمين لحزب الله ما وصفه بمساعي الإدارة الأمريكية في تفتيت المقاومة، وكشف وزير الداخلية العراقي عن طلب الرياض من بغداد الوساطة في علاقتها بطهران، إضافة إلى إشادة وزير الدفاع الروسي بالجهود المستمرة لتحرير دير الزور من قبضة داعش.

1- حسن نصر الله: أمريكا لا يمكنها تفتيت المقاومة

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (أ ف ب)

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في خطاب مهرجان ذكرى انتصار 2006، الذي أقيم في سهل الخيام بحضور جماهيري واسع، أنه لا قانون عقوبات مالياً ولا تهويل أمريكياً سيُجدي، ولن تستطيع الإدارة الأمريكية أن تمس من قوة وإرادة وعزم وتعاظم قوة المقاومة، لافتًا إلى أن واشنطن وبيروت شريكان في محاربة الإرهاب

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2- ترامب: ندين بأشد العبارات هذا الإظهار الفاضح للكراهية والتعصب الأعمى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا شديدا، اليوم الأحد، من جانب سياسيين لعدم إدانته صراحة أنصار سيادة العرق الأبيض بسبب دورهم خلال يوم من أعمال العنف في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وعدم وصفه الهجوم بالسيارة على مظاهرة مضادة على أنه عمل إرهابي محلي.

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3- شويجو: تحرير دير الزور يعني الكثير بشأن النجاح في محاربة داعش

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن دير الزور إحدى المدن الرئيسية في سوريا، وتحريرها، سيعني الكثير فيما يتعلق بالنجاح في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي

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4- رئيس الوزراء العراقي: لابد من التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق حقق الانتصارات على عصابات تنظيم داعش الإرهابي ومستمر بتحرير اراضيه، داعيا إلى الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الارهاب.

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5- مسؤول عراقي: وفد كردي يزور بغداد قريبا للتشاور بشأن الاستفتاء

محافظ كركوك نجم الدين كريم (أ ف ب)

أعلن محافظ كركوك أن وفدا كرديا سيزور العاصمة العراقية بغداد في وقت لاحق للتشاور بشأن اجراء الاستفتاء المقرر في 25 من الشهر المقبل بشأن انفصال كردستان.

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6- حاكم فرجينيا: حادث الدهس متعمد وأسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل

حاكم ولاية فرجينيا تيري مكوليف (أ ف ب)

أعلن حاكم ولاية فرجينيا أن حادث الدهس كان متعمدا، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل

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7- المتحدثة باسم لخارجية الروسية: أزمة كوريا الشمالية تقترب كثيرا من إمكانية استخدام القوة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أ ف ب)

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن مخاطر استخدام القوة لحل الأزمة التي تحيط بكوريا الشمالية مرتفعة للغاية.

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8-مسئول يمني: ليس جديدا على قطر دعم العلاقات بين الحوثيين والإخوان

وكيل وزارة الإعلام اليمني نجيب غلاب (أ ف ب)

قال وكيل وزارة الإعلام اليمني نجيب غلاب إنه ليس جديدا على الدوحة دعم العلاقات بين الحوثيين وجماعة الإخوان، معتبرا أن هذا التوجه نتيجة للتقارب القطري - الإيراني.

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9- وزير الداخلية العراقي: الرياض طلبت منا التوسط لدى طهران

وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي (أ ف ب)

قال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي إن السعودية طلبت من العراق التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

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10- مسؤول روسي: قرار إيران زيادة تمويل برنامج الصواريخ الباليستية رد منطقي

قنسطنطين كوساشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي (أ ف ب)

قال قنسطنطين كوساشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي إن قرار زيادة تمويل برنامج الصواريخ الباليستية الذي تبناه البرلمان الإيراني هو رد فعل منطقي على العقوبات الأمريكية.

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